Higuain: "Sono andato al Napoli per farlo crescere. Mi odiano per l'amore che provavano prima"

Gonzalo Higuain ha rivelato ai microfoni di TNT Sports alcuni aneddoti sulla sua carriera: "Quando mia madre era malata pensai di lasciare il calcio, ma fu lei a incoraggiarmi, mi disse di non abbandonare ciò che amavo per colpa sua".

Sul trasferimento al Napoli: "So l'importanza che questa squadra ha in Argentina (per quello mi sono trasferito al Napoli) volevo aiutarla a crescere e, in parte, credo di averlo fatto. Ma in seguito ho preso la migliore decisione per me. L'odio che ne è scaturito è per l'amore che avevano prima per me".