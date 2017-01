Higuain, parla il fratello: “Le sfide col Napoli? Al San Paolo lo tratteranno bene”

Il fratello e procuratore di Gonzalo Higuain, Federico, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nel corso della quale ha fatto riferimento anche al passato azzurro dell'argentino.

A proposito del trasferimento a Torino ha spiegato che ha scegliere è stato il calciatore e non lui stesso: “Parliamo molto, è vero. Ma Gonzalo ha deciso di trasferirsi alla Juve da solo, seguendo le proprie sensazioni. Ora è molto felice, si trova bene”. “Penso – ha proseguito – che resterà a Torino a lungo e da fratello me lo auguro. La Juventus è un top club, ma pure una bella famiglia”.

Interessante il riferimento alla triplice sfida – tra Coppa Italia e campionato – che attende Juventus e Napoli. “Penso che saranno partite difficili per la Juventus, non per Gonzalo – ha aggiunto Federico Higuain – Ha segnato tantissimi gol con la maglia del Napoli, mi aspetto che la gente lo tratti bene”.