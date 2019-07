“Higuain centravanti ideale per il Napoli”

Gonzalo Higuain è in uscita dalla Juventus, dopo un ritorno a Torino avvenuto soprattutto per i problemi avuti al Milan lo scorso anno. Un futuro incerto per l'ex Napoli, sul quale il noto agente di mercato Andrea D'Amico si è espresso sottolineando il rimpianto di non poterlo rivedere con la casacca azzurra.

“Higuain sarebbe stato il centravanti ideale per il Napoli – ha spiegato D'Amico a Radio Kiss Kiss – Chiaramente conosciamo tutti com'è andata la storia tra Napoli e Higuain ed è impossibile, ma l'argentino sarebbe l'attaccante perfetto per Ancelotti, anche perché so che Carlo ha molta stima di lui”.

“Il mercato degli attaccanti comunque si risolverà più in là nel tempo – ha concluso D'Amico a proposito della punta ricercata dagli azzurri – è sempre stato così, quindi bisogna avere pazienza”.