CALCIOMERCATO - Paganini: "Higuain ha mandato segnali al Napoli"

Gonzalo Higuain pensa ad un ritorno al Napoli? Dell'argomento ne ha parlato il noto giornalista Rai ed esperto di mercato Paolo Paganini.

Ecco quanto scrive su Twitter: "Higuain potrebbe essere il colpo in attacco del Napoli. Meglio subito fare chiarezza ed evitare pseudo scoop. 'Voce' non è trattativa. Su Higuain c’è la Roma, ma lui non è convinto e tramite il fratello/agente ha mandato segnali per capire se ci fosse la possibilità di tornare a Napoli per giocare la Champions. Lui ha mandato segnali, ma da Napoli non c’è risposta".