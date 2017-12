Higuain: "I fischi non mi faranno cambiare idea. A Napoli 3 anni bellissimi"

Higuain nel post partita di Napoli-Juventus finita 1-0 per i bianconeri con rete decisiva proprio del Pipita: "Ognuno è libero di dire la sua. Qualcuno può dire che mi devo fare male. L'operazione era ciò che dovevamo fare per la mia salute e per rientrare presto. Ho provato a dare il meglio di me. Abbiamo vinto contro una grande squadra. Abbiamo portato tre punti fondamentali. Nell'esultanza non ho trovato il mio ex presidente, forse si è nascosto. Con Maurizio Sarri ho un bel rapporto. Mi fa fatto migliorare tanto. Anche se i napoletani mi fischiano ho vissuto 3 anni bellissimi e ciò non cambierà mai. Spero che Maurizio farà una bellissima carriera".