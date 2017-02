Higuain: “Fedeltà alla maglia? Questo è uno sport, ho scelto il meglio”

Gonzalo Higuain torna a parlare di Napoli e del Napoli, questa volta ai microfoni di Sky Sport.

“Ho vissuto tre anni in quello stadio e in quella città. Sono stati tre anni bellissimi, da parte mia sarà un ritorno sicuramente speciale – ha spiegato a proposito del match che disputerà a Fuorigrotta il prossimo 2 aprile – come qualsiasi giocatore che incontra la sua ex squadra dove ha trascorso momenti belli".

Una parentesi è anche sulla fedeltà alla maglia, argomento per cui dai supporter partenopei è stato molto criticato a partire dalla scorsa estate. "Fedeltà alla maglia? - spiega l'argentino – Questo è uno sport, ho scelto ciò che era meglio per me. Di questo, l'ho detto sin dal primo giorno qui, non sono pentito per niente; al contrario, sono ancora più deciso della decisione che ho preso. Perché mi sento benissimo, sono felice, sento che sto crescendo ancora di più come calciatore e veramente, ogni giorno che passa, sono più convinto della decisione che ho preso: per la società, i compagni; la gente, per come si vive".