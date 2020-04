Higuain si confessa: "Piansi quando andai via da Napoli. Con De Laurentiis non c'erano affinità"

Gonzalo Higuain in una intervista a Marca torna a parlare del passato ed in particolare della sua esperienza al Napoli: "Quando lasciai Madrid piansi, così come quando andai via da Napoli. Ma, con De Laurentiis, non c'erano affinità di pensiero. Mi ha convinto a prendere la mia decisione, non volevo più stare un minuto con lui".

Il pipita ha anche rivelato di essere stato cacciato dalla Juve dopo l'arrivo di Ronaldo e che dopo la finale mondiale del 2014 persa dalla sua Argentina contro la Germania aveva anche pensato di smettere con il calcio, "ma mia madre mi disse di continuare".