Higuain a Netflix: "Non m'importa quello che dicono i napoletani, al Napoli sono grato"

Gonzalo Higuain è tra i protagonisti della terza puntata del documentario di Netflix sulla Juventus, che ha al centro proprio la partita tra il Napoli ed i bianconeri.

"Tornare a Napoli per me è sempre una situazione speciale – ha raccontato il Pipita nel corso dello speciale – I tifosi del Napoli sono liberi di dire ciò che vogliono sul fatto che me ne sia andato. Ma al di là del trattamento che ricevo a Napoli non smetterò mai di parlare bene della città. Sarò sempre loro grato, perché lì sono cresciuto come giocatore. È grazie al Napoli che la Juventus mi ha acquistato. Sia Juve che tifosi mi hanno dimostrato molto affetto".

Higuain ha anche parlato della sua esperienza a Torino e di suo padre. "Questo è il mio primo Natale che passo a Torino, è una festa importante e la passerò per la prima volta lontano dai miei familiari. Questo è un altro sacrificio che il calcio mi richiede". E poi, sull'ex calciatore Jorge Higuain, suo padre: "Il consiglio di mio padre, quando mi comprò il Real Madrid a 18 anni, fu di trattare tutti con estremo rispetto e di non aver paura di nessuno. Siamo tutti uguali, gli altri sono come me, hanno due occhi, una bocca ed un naso. Disse di imparare tanto e di non aver paura, perchè chi ha paura non si può trionfare. Ed è il consiglio che mi sento di dare ai bambini".