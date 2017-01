Gonzalo Higuain e il ritorno al San Paolo: “Sarà emozionante”

In un'intervista fiume rilasciata a Tuttosport, Gonzalo Higuain è tornato in alcuni passaggi a parlare del Napoli.

"Quando mio fratello mi ha detto che mi voleva la Juve sono rimasto tranquillo, sereno – ha spiegato l'Argentino – I dirigenti della Juventus sono stati molto decisi fin dal primo giorno che ne abbiamo parlato. È stata una decisione difficile. Venire qui e lasciare il Napoli non è stato facile, ma era quello che mi sentivo e sapevo che sarebbe stata la scelta migliore per me. Vi assicuro che non è stata una decisione presa due giorni”.

Il 2 aprile Higuain, per la prima volta con addosso la casacca a strisce, tornerà a giocare al San Paolo. “Sarà emozionante – spiega il Pipita – a Napoli ho vissuto tre anni meravigliosi e sarò sempre grato alla gente. Però ora sono qua e sono felice. Con Sarri e con la squadra mi sono lasciato bene. Con molti sono ancora in contatto, ma con il presidente no”.