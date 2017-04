Higuain scalda Napoli-Juve: “Bianconeri scelta di serenità”

Gonzalo Higuain torna a parlare prima del match di Coppa Italia col Napoli. L'ex attaccante azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Panorama, riportate in anteprima dalla Gazzetta dello Sport.

Al di là dei racconti sulla sua infanzia e sugli inizi a Madrid – ripercorre quando si ammalò di meningite da piccolo, e le difficoltà di una famiglia “dispersa per il mondo” – è interessante il passaggio in cui torna sul trasferimento alla Juventus.

“Ancora oggi, a 29 anni, non penso mai a quello che sono, quello che ho fatto. Ho capito che è fondamentale non pensare mai di essere arrivato – spiega il bianconero – O, peggio, di essere il migliore. I giornalisti sportivi parlano sempre di soldi, e questo non lo capisco. Gli ingaggi sono importanti certo, ma credo che nessun calciatore pensa solo ai soldi; quando si cambia squadra lo si fa per stare bene con se stessi, per essere felici. Io ho preso i miei rischi e non sono pentito delle scelte che ho fatto”.

“Non conoscevo Torino – racconta Higuain – mi raccontavano che era bella e tranquilla, e ora posso affermare che è vero. Sono felice della scelta che ho fatto perché così ho raggiunto una certa serenità dentro e fuori dal calcio, che era quello che cercavo. A livello lavorativo e a livello personale sento di aver fatto una scelta perfetta”.