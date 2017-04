"A Napoli Higuain verrà ferito dall'indifferenza dei tifosi"

Paolo Cannavaro, uscito sconfitto dalla sfida contro la Lazio, ha riservato nelle scorse ore un 'pensiero' a Gonzalo Higuain. Come sarà accolto questa sera? "La cosa che può far più male a un giocatore è l'indifferenza dei tifosi", ha sottolineato Cannavaro.

Intanto cresce l'attesa per l'incontro tra Napoli e Juve. Sarri non ha dubbi: "Prima delle partite non penso a particolari delicatezze, perchè ho la testa immersa nella preparazione del match. Higuain sa cosa penso di lui tecnicamente perchè gliel'ho già detto tante volte. Questo basta. Poi per il resto è un avversario come tutti gli altri, più forte di tanti altri, ma per me conta solo la partita, non il singolo giocatore".