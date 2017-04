Higuain: "Ho pianto quando ho lasciato Napoli"

"Ho pianto sia quando ho lasciato Madrid che quando sono andato via da Napoli. Conservo sempre un affetto molto grande nei luoghi dai quali sono andato via. Quando sono andato via da queste due città è stato un momento molto triste".

Così Gonzalo Higuain, nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El Mundo, è tornato a parlare del suo addio al Napoli e del suo passaggio alla Juventus.