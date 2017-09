L'ironia del web si abbatte su Higuain: "Sembra Giobbe Covatta!"

Non è un momento felicissimo per Gonzalo Higuain. La delusione per la mancata convocazione in Nazionale e le feroci critiche dopo la sua prestazione al Camp Nou contro il Barcellona, con annesso gestaccio ai tifosi blaugrana, fanno sì che questo mese di settembre non sia proprio dei migliori per l'ex attaccante del Napoli.

Nelle ultime ore, poi, l'ironia del web è tornata ad abbattersi sul 'Pipita'. Sui social, infatti, è ormai già diventato un tormentone la foto confronto tra l'argentino ed il comico Giobbe Covatta. "Retweet se non riesci a capire chi è Higuain!", lo slogan che sta facendo il giro di Twitter.