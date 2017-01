Higuain e la foto con fisico perfetto, il web esplode: "E' Photoshop"

Gonzalo Higuain ancora protagonista sui social. Una foto pubblicata dall'ex attaccante del Napoli sul proprio profilo ufficiale Instagram, infatti, ha fatto letteralmente esplodere il web tra messaggi e condivisioni.

In un'immagine in cui il 'Pipita' appare con un suo vecchio amico argentino a torso nudo in una palestra, il centravanti della Juve appare in forma smagliante, con un fisico a dir poco asciutto.

Sui social network, però, in tantissimi hanno fatto subito notare un particolare: nella foto, il parquet della palestra, nella zona dell'addome dell'ex azzurro, appare deformato.

"Si tratta di un ritocco con Photoshop" il commento unanime del web.