Higuain, il brutto gesto dell'argentino fa il giro del mondo

Ha fatto molto rumore il brutto gesto di Gonzalo Higuain nel finale del match tra Barcellona e Juventus. L'ex attaccante del Napoli, infatti, richiamato in panchina da Allegri nelle ultime battute di gioco, ha risposto con il dito medio ai fischi del Camp Nou dopo la sostituzione.

Le immagini, mostrate per primo dal canale tv spagnolo El Chiringuito TV, hanno fatto subito il giro del web e dei social.

L'argentino, in ogni caso, non dovrebbe essere squalificato per la sua reazione nervosa. La Uefa, infatti, pare non aver preso provvedimenti disciplinari sul match tra blaugrana e bianconeri.