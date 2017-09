Higuain, brutte notizie sul fronte nazionale per l'ex azzurro

Quello tra Gonzalo Higuain e la nazionale argentina è da qualche anno un rapporto tormentato. Dopo le feroci critiche e gli attacchi ricevuti in patria negli scorsi dai tifosi per gli errori nella finale mondiale 2014 contro la Germania e quelli nella doppia finale di Copa America contro il Cile, è arrivata l'ennesima doccia fredda per l'ex attaccante del Napoli.

Il 'Pipita', infatti, è stato escluso dalle prime convocazioni del nuovo ct dell'Albiceleste Jorge Sampaoli, che anche dopo il match contro l'Uruguay ha confermato le forti motivazioni dietro la sua scelta di puntare forte su Mauro Icardi.

"Abbiamo analizzato ciò che è accaduto ultimamente nella Seleccion. Abbiamo bisogno di centravanti che oltre a far gol, assista la squadra. Per questo ho convocato Icardi. Abbiamo poco tempo per cercare di andare ai Mondiali di Russia. Abbiamo parlato con Higuain e gli abbiamo spiegato le motivazioni della mancata convocazione. Gli abbiamo detto anche che il nostro augurio è quello che ci darà argomenti per tornare in Nazionale. E' un giocatore di livello incredibile", le parole di Sampaoli riportare da Diario Olè.