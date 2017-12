Hamsik: "Punteremo a vincere l'Europa League"

"Non ci siamo fatti distrarre da quello che succedeva in Ucraina. Dovevamo vincere questa partita e fa male perdere al 90'. La qualificazione si è complicata probabilmente con la sconfitta in casa dello Shakhtar. Ora però dobbiamo concentrarci sul campionato e poi da febbraio penseremo all'Europa League. Il Napoli è una squadra che punta sempre a vincere e quindi proveremo ad arrivare il più avanti possibile anche in Europa League".

Queste le parole di Marek Hamsik al termine di Feyenoord-Napoli ai microfoni di Premium Sport.