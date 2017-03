Hamsik: "L'urlo Champions del San Paolo si sentirà fino a Torino"

"L'urlo Champions del San Paolo si sentirà fino a Torino. I nostri tifosi ci daranno una grande carica contro il Real". Così Marek Hamsik ha caricato il pubblico azzurro nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Real Madrid.

"Tutta la città aspetta questo evento. Comunque vada sarà una notte magica", ha aggiunto 'Marekiaro'.

Per il capitano azzurro l'impresa è difficile, ma affascinante: "Dobbiamo godercela, dare il massimo e cercare di fare una prestazione perfetta. Non siamo noi i favoriti, ma certamente abbiamo grande entusiasmo per poter lottare. Solitamente al San Paolo non sbagliamo mai i grandi appuntamenti".