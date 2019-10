Hamsik: "Non andare al Var è stato vergognoso e da codardi"

Questa sera, ad uno speciale de "Il Bar dello Sport", trasmissione condotta da Antonio Esposito e Diego Maradona Jr su Radio Crc, è intervenuto Marek Hamsik: "Bisogna capire ancora bene come funziona questo Var. Non andarlo a controllare è stato vergognoso e da codardi. Sono dispiaciuto per i ragazzi, li ho visti abbattuti. Mertens e Callejon? Mi auguro che tra loro e il calcio Napoli si possa trovare una soluzione, sono ancora due bandiere che hanno fatto tanto per la squadra e spero continuino a farlo. Sono dispiaciuto per i ragazzi ieri, hanno fatto una partita fantastica, dove hanno dominato".