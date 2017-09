Nove sostituzioni in dieci partite, Hamsik: "Nessuno ama essere sostituito"

"Nessuno ama essere sostituito, ma lo accetto, la stagione è lunga e abbiamo un calendario molto impegnativo". Così il capitano del Napoli Marek Hamsik sul suo sito web ufficiale.

Lo slovacco ha commentato il successo ottenuto ieri dagli azzurri contro il Feyenoord, in una gara valevole per la seconda giornata del girone di Champions League.

Nella partita di ieri Hamsik è stato sostituito per la nona volta in dieci partite, tra Serie A e Champions League. "La cosa più importante sono le vittorie della squadra - ha spiegato comunque il capitano - e sono molto contento per ché abbiamo vinto nove gare su dieci finora".