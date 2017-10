Slovacchia fuori dai mondiali, Hamsik: "Regolamento vergognoso"

Grande delusione per Hamsik, la Slovacchia è stata esclusa dal Mondiale in Russia. Non è bastato infatti qualificarsi al secondo posto nel proprio girone, la Slovacchia è l'unica seconda che non si è qualificata.

"Era un girone complesso e avevamo centrato con una grande impresa l’obiettivo del secondo posto in classifica, dimostrando con le nostre prestazioni di meritare almeno la qualificazione per i playoff. Invece siamo stati costretti ad aspettare i risultati degli altri otto gruppi e alla fine ci siamo ritrovati addirittura fuori, per colpa di un regolamento davvero vergognoso", sono state le parole del centrocampista azzurro, che ora si concentrerà solamente sul Napoli.