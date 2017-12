Hamsik: "Nel 2018 bisogna raccogliere i frutti del nostro lavoro"

Il capitano del Napoli Marek Hamsik si è concesso ai microfoni di Sky Sport per raccontare le sue ambizioni e i suoi auspici per il 2018. "Siamo insieme da tre anni e il nostro modo di giocare non è cambiato: cresciamo ogni settimana, ogni mese. Ora dobbiamo raccogliere i frutti, siamo sulla buona strada e speriamo di restarci fino a maggio. Festeggerei il tricolore con un tatuaggio".



Ad Hamsik non interessa il titolo di campione d'inverno ma per lo slovacco le prossime due gare contro Crotone e Verona sono "decisive". "Sarri è un malato di calcio, trasmette la sua passione anche a noi. E i tifosi mi fanno sentire benissimo".