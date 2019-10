Hamsik torna al San Paolo: il Napoli al bivio Atalanta

Era il 2 febbraio 2019. Marek Hamsik lasciava al 73’ il suo posto in campo a Diawara, dopo una prestazione straordinaria, tra le più belle di sempre con la maglia del Napoli. Il pubblico del San Paolo si alzò in piedi per il suo capitano, tributandogli una più che meritata standing ovation. Di lì a poche ore si capì che quella sarebbe stata la sua ultima presenza di una lunghissima serie con quella che per lo slovacco era diventata quasi una seconda pelle.

Questa sera, 9 mesi dopo, “Marekiaro” torna a Fuorigrotta per assistere dal vivo ad un match degli azzurri e salutare i suoi vecchi compagni. E la speranza è che la magia del ritorno di uno dei figli adottivi di Napoli più amati della storia serva a scuotere ambiente e squadra in una serata sportiva che si annuncia complicata, ma anche decisiva. Non è annunciato, almeno per il momento, un giro di campo per il pubblico, anche se i tifosi sperano in fuori programma.

Gli azzurri al bivio Atalanta

In sei giorni il Napoli si gioca già una buona fetta di stagione. Il match contro gli orobici, la trasferta di Roma, sponda giallorossa, in programma sabato e la gara di Champions contro il Salisburgo di martedì prossimo al San Paolo, diranno tanto, tantissimo su quello che sarà il potenziale destino degli uomini di Ancelotti nel prosieguo dell’annata calcistica.

Il tecnico azzurro dovrà ancora fare i conti con l’emergenza difesa, dove saranno fuori per infortunio Manolas, Hysaj, Malcuit e Ghoulam. In porta rientrerà Meret, mentre Maksimovic, Luperto e Mario Rui si giocheranno i due posti restanti in difesa oltre agli intoccabili Koulibaly e Di Lorenzo. Al centrocampo Callejon e Fabian Ruiz riprenderanno il loro posto, mentre prevedere le scelte di Ancelotti in attacco è davvero un rompicapo.

La carica di De Laurentiis

In un momento delicato per la squadra dopo il pareggio di Ferrara, Aurelio De Laurentiis ha voluto far sentire la sua vicinanza e presenza al gruppo. Il patron azzurro è giunto in ritiro a Castel Volturno nel pomeriggio di martedì e ha cenato con lo staff tecnico e la squadra. De Laurentiis dovrebbe essere anche in tribuna al San Paolo per assistere al match contro l'Atalanta.