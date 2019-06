CALCIOMERCATO - La Roma pensa a Hamsik: vuole riportarlo in Italia

La Roma prova a riportare Marek Hamsik in Italia. E' questa la clamorosa indiscrezione di mercato rilanciata nelle ultime ore dall'edizione capitolina di Repubblica.

Il club giallorosso e il Dalian, società cinese nella quale attualmente gioca l'ex capitano del Napoli, starebbero ragionando su uno scambio tra lo slovacco e l'argentino Javier Pastore.

L'operazione, qualora andasse in porto, comprenderebbe un conguaglio in favore della Roma ed un contributo della società asiatica per il pagamento del lauto stipendio di Hamsik, da 9 milioni netti a stagione.