CALCIOMERCATO NAPOLI - Hamsik: "Forse mi piacerebbe provare qualcosa nuovo"

"Abbiamo creduto che quest'anno lo scudetto potesse arrivare. Sono deluso dal fatto che non sia stato così. Mi dispiace soprattutto per i nostri grandi tifosi che lo meritano tutto. Li ringrazio per tutto il loro sostegno. Forse è arrivato il momento in cui i nostri percorsi potrebbero separarsi. Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo".

Queste le parole di Marek Hamsik riportate dalla Pravda. Le dichiarazioni del capitano del Napoli fanno il paio con quelle del padre del centrocampista slovacco, Richard Hamsik, che aveva parlato di possibile addio alla maglia azzurra.