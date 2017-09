Hamsik: "Io non penso a lasciare Napoli"

"Molti pensavano che dopo l'addio di Higuain saremmo calati. Invece ce l'abbiamo fatta. Mertens ha occupato la sua posizione giocando una stagione eccezionale. Spero che quest'anno faccia ancora meglio, ma è riuscito a rimpiazzare Higuain in tutto e per tutto". Lo ha detto il capitano del Napoli Marek Hamsik.

Sulla Champions: "In Europa non abbiamo pescato un girone di ferro, ma le squadre sono tutte buone. Lo Shaktar ha molta esperienza e il Feyenoord è campione d'Olanda. La Champions non è il nostro obiettivo, ma possiamo far meglio dell'anno scorso". Elogi per Sarri: "Siamo cresciuti tantissimo. È un motivatore perfetto, un ottimo psicologo. Un modo così minuzioso di preparare le partite non lo avevo mai visto. Io non penso a lasciare Napoli. In passato ho rifiutato offerte di Juve e Milan perché non mi sentivo pronto. Potrei anche finire la carriera qui, magari dopo aver vinto uno scudetto. Ma spero di non dover aspettare i 40 anni".