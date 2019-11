Hamsik, la foto con dedica a Lavezzi: "La maglia del Napoli ci rappresenterà per sempre"

Splendida e commovente dedica di Marek Hamsik sui social per Ezequiel Lavezzi. L'ex capitano azzurro ha dedicato un post al Pocho, che sembra ormai intenzionato a dire addio al calcio, ricordando la loro presentazione al Napoli nel luglio 2007.

"16.07.2007 ecco la data che mi rimane nel cuore per sempre. La nostra presentazione con quella maglia che ci rappresenterà per sempre e con quale siamo stati e siamo amati ancora. Quel giorno ho conosciuto una splendida persona fuori dal campo e un fuoriclasse in campo. Grazie Pocho. TVB ti saluto e faccio in bocca al lupo per le nuove avventure", scrive Marekiaro su Instagram.