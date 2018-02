Hamsik: "Scudetto? Stavolta tocca a noi, lo sento!"

"Siamo testa a testa con la Juve. Ci proveremo in tutti i modi a vincere lo scudetto. E' un'occasione che forse non ci capiterà più negli anni a venire. Siamo sul punto di fare qualcosa di incredibile, perchè ci stiamo confrontando con una squadra che vale 600 milioni di euro. Vogliamo batterli e sono sicuro che questa volta tocca a noi. La maggior parte di noi non ha vinto molto rispetto ai giocatore della Juve. Ma forse questa è la nostra grande occasione, perchè abbiamo più fame di vincere il titolo". Così il capitano del Napoli Marek Hamsik ha parlato della lotta scudetto nel corso di una lunga intervista rilasciata all'emittente tedesca Sport1.

Il centrocampista slovacco ha parlato anche dell'imminente sfida di Europa League contro il Lipsia: "Questa competizione è altrettanto importante per noi e vogliamo arrivare il più lontano possibile".