Hamsik: "Crediamo nello scudetto. Ce la giocheremo fino alla fine"

"Ci crediamo nello scudetto, ma sappiamo anche che la Juventus è la squadra favorita che ha vinto il titolo negli ultimi 6 anni. Siamo consapevoli comunque di potercela giocare con le nostre forze fino alla fine. Noi dovremo dare il massimo e cercare di esprimere il nostro gioco come fatto sinora. Bisogna lottare gara per gara perchè ogni tappa è importante in un campionato molto equilibrato". Così Marek Hamsik ha parlato a Castel Volturno a margine dell'evento "Con Lete il Campione sei tu".

Il capitano azzurro ha parlato del big match di sabato contro il Milan: "Anche il Milan è nel novero delle squadre che lottano per il vertice. Basta un filotto di gare e si possono recuperare punti. Ci sono 5-6 squadre racchiuse in pochi punti ed ogni partita potrebbe essere fondamentale".

Sul record di Maradona, poi, Hamsik ha aggiunto: "Onestamente ci pensano più gli altri che io. Personalmente sono concentrato su quello che sta facendo la squadra. Per me è importante che vinca la squadra, poi il record prima o poi arriverà".