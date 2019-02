Hamsik è un giocatore del Dalian Yifang: arriva l'ufficialità

Ora è ufficiale: Marek Hamsik è un calciatore del Dalian Yifang, campionato cinese. Il club ha diffuso la foto ufficiale che ritrae l'ex capitano del Napoli con la nuova divisa societaria. Si conclude così una delle più belle storie d'amore tra Napoli città e un suo calciatore, una storia durata oltre undici stagioni e chiusa in fretta e furia durante una sessione di calciomercato aperta solo al mercato cinese. Hamsik dovrebbe debuttare in campionato a Zhengzhou, in trasferta, contro l'Henan Jianye: nello stesso giorno si giocherà, circa 10 ore dopo, la prima sfida tra Napoli e Juventus senza Hamsik. L'ultima in serie A tra le due squadre, senza Hamsik in rosa, risaliva alla stagione 2000/2001.