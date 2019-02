Hamsik approccia la cucina cinese: l'ex capitano interdetto

Si sta lentamente abituando alle tradizioni cinesi l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik, passato ai cinesi del Dalian Yifang quando il mercato italiano era già chiuso. La sua nuova squadra ha ieri pubblicato una foto che ritrae il nuovo acquisto durante il pranzo: Hamsik sembra abbastanza interdetto e non piacevolmente colpito dalla cucina cinese. Normale spaesamento per chi deve ora cambiare completamente abitudini. Intanto ieri lo slovacco ha dichiarato: “Farò del mio meglio per il Dalian, come ho fatto al Napoli”.

Il centrocampista ex Napoli ha firmato un contratto per tre anni, a 9 milioni di euro annui circa. Dovrebbe dunque restare in Cina fino al compimento dei 35 anni. Per lui "le porte del Napoli resteranno sempre aperte", come ha ammesso il presidente Aurelio De Laurentiis.