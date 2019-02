Hamsik: "Rapporto unico tra me e il Napoli. E' mancato solo lo scudetto in questi anni"

"Il rapporto con il Napoli è stato fantastico e unico. Sono stato undici anni bellissimi. Se non fosse arrivata quest'offerta dalla Cina, avrei chiuso la carriera in azzurro. Ma confesso che l'offerta economica ha avuto un ruolo importante". Così l'ormai ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha parlato in conferenza stampa da Bratislava, insieme al suo manager Juray Venglos.

"Dopo molti anni mi aspetta un grande cambiamento. Sarà una sfida tutta nuova. La mia famiglia inizialmente non verrà con me in Cina. Sono molto felice, ma voglio ringraziare tutta Napoli. In Italia mi è mancato solo la ciliegina sulla torta dello scudetto. Abbiamo vinto tre trofei e se non ci fosse stata la Juventus sicuramente avremmo vinto almeno un titolo", ha aggiunto il nuovo centrocampista del Dalian.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!