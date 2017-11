Hamsik ai giornalisti slovacchi: "Deluso dal pareggio con il Chievo. Eravamo stanchi"

Il capitano del Napoli Marek Hamsik, in ritiro con la Nazionale slovacca, prepara l'amichevole con l'Ucraina. Il numero 17 del Napoli ha parlato con i giornalisti anche della sua squadra di club, soffermandosi in particolare sui due punti persi (nella corsa scudetto) domenica scorsa a Verona contro il Chievo. La causa dell'infelice prestazione della squadra, secondo Hamsik, è da ricercare nei troppi impegni ravvicinati: "La partita contro il Manchester è stata molto dispendiosa, sia dal punto di vista fisico che mentale. Abbiamo pagato questo sforzo contro il Chievo. Non sono soddisfatto del risultato ma ci siamo impegnati: ogni tanto può capitare di inciampare ma siamo ancora primi e dobbiamo continuare così".