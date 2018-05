Hamsik, parla il padre: "Super offerta dalla Cina. Ha il 60% di possibilità di andare via"

Marek Hamsik potrebbe concretamente lasciare Napoli dopo 11 stagioni in azzurro. A rivelare la clamorosa notizia è il padre del centrocampista slovacco, Richard Hamsik, ai microfoni di Pravda.

"Tre club cinesi sono interessati a Marek, con un'offerta da 10 milioni a stagione. Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili. Marek si è concentrato per tre anni sulla vittoria dello scudetto, ma quest'anno l'obiettivo è fallito nuovamente. Il problema ora è che in Cina non è periodo di contrattazioni. Quindi il primo problema sarebbe quando potrebbe partire. I club hanno idee diversi. I campionati asiatici hanno una stagione intera in corso ed un limite per i calciatori stranieri. Poi Marek ha un contratto di tre anni con il Napoli, quindi ora è tutto nelle mani degli agenti e del suo datore di lavoro. In questo momento credo ci sia un 60% di possibilità che parta ed un 40% che resti. Marek ha già parlato con il presidente della sua cessione e gli ha chiesto di essere lasciato libero. Ora tocca a Venglos, il suo manager, parlare con De Laurentiis", ha spiegato Richard Hamsik.

"Non credo che un suo eventuale approdo in Cina pregiudicherebbe la sua carriera in nazionale. Ci sono casi come quello di un ex compagno di Marek, Lavezzi, che ha continuato a giocare in nazionale nonostante giocasse nel campionato cinese", ha concluso il padre del capitano azzurro.