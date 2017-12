Bagno di Natale per Hamsik a Pinetamare: Video

Ospite speciale questa mattina sulla spiaggia di Pinetamare a Castel Volturno per il bagno della vigilia nelle gelide acque del Tirreno. All’appuntamento tradizionale con l'associazione ‘I Love Pinetamare’ c'era anche il capitano del Napoli Marek Hamsik. Lo slovacco, dopo aver superato il record di gol in maglia azzurra detenuto da Diego Armando Maradona, si è tuffato in mare sfidando il gelo.