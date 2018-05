Hamsik: "Ho parlato con Ancelotti. Non so ancora se andrò in Cina"

A margine di un evento in quel di Teplice, Marek Hamsik ha parlato del suo futuro al portale slovacco Sport24.

"Ho parlato telefonicamente in queste ore con Ancelotti. Sono un giocatore del Napoli, ma c'è la possibilità di un trasferimento. Vedremo cosa accadrà", ha dichiarato il capitano azzurro.

Sulle offerte provenienti dalla Cina, il 31enne centrocampista ha aggiunto: "Nella vita può succedere di tutto. Finora sono stato lì solamente una volta, quando abbiamo disputato la Supercoppa nell'estate del 2012".

Per il momento Marek è pronto a partire per le vacanze: "Andremo alle Seychelles senza bambini, poi in Sardegna con tutta la famiglia", ha raccontato la moglie Martina.