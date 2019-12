Haaland, nella sessione di autografi spunta anche una maglietta del Napoli

La concorrenza europea è fortissima, ma Herling Haaland è naturalmente attenzionato anche dal Napoli.

Il promettentissimo 19enne del Salisburgo - norvegese nato in Inghilterra, che in Champions League si è messo in mostra anche contro gli azzurri - è stato protagonista di una story su Instagram che ha (un po') fatto sognare anche i tifosi del Napoli

Sul social l'attaccante ha mostrato una sessione di autografi, nel corso della quale ha firmato diverse maglie. Tra queste, anche una maglietta azzurra del Napoli.