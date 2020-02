Haaland, la curiosità: il suo idolo era l'ex Napoli Michu

Erling Haaland sta conquistando l'Europa a suon di gol. La nuova stella del calcio mondiale ha impressionato tutti gli appassionati del Vecchio Continente con la doppietta segnata negli ottavi di finale di Champions League durante il match tra Borussia Dortmund e Psg.

Il 19enne attaccante, accostato al lungo anche al Napoli, aveva come idolo d'infanzia proprio un'ex azzurro, lo spagnolo Michu, che si è fatto notare molto poco durante la sua esperienza all'ombra del Vesuvio anche e soprattutto a causa di un grave infortunio.

A rivelare il curioso retroscena è stato il noto quotidiano spagnolo As. Il centravanti norvegese, in passato, non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'ex attaccante del Napoli, come testimoniano alcuni post pubblicati sui social.

Interpellato da As, Michu si è detto onorato dell'ammirazione di Haaland: "E' un onore per me. Lui è un calciatore molto più forte di me! Diventerà un crack mondiale".