Guida all'asta del Fantacalcio: i consigli sul Napoli

Per tutti i fantallenatori d'Italia sono giorni di intenso studio per prepararsi al meglio all'asta del Fantacalcio. Tra le squadre in cui gli appassionati dell'ormai celebre gioco pescano 'a piene mani' per i loro 'fanta-organici' c'è sicuramente il Napoli.

Ecco allora una guida per l'asta, con i consigli sulla squadra di Carlo Ancelotti:

Le certezze

Manolas e Koulibaly: non fatevi ingannare dall'inizio di campionato ballerino della difesa azzurra. Loro sono davvero due top player che vi assicureranno bonus da rendimento e perchè no, di tanto in tanto anche da gol, come già dimostrato dal greco alla seconda giornata. Spendere qualcosa in più nella retroguardia ed assicurarsi le loro prestazioni è tutt'altro che un azzardo.

Il 'crack'

Lozano: se il buongiorno si vede dal mattino... L'attaccante messicano può essere il potenziale 'crack' degli azzurri. I calciatori con le sue caratteristiche in Italia fanno spesso la differenza. Di sicuro all'asta la sua quotazione non sarà pari a quella di un bomber di razza ed è per questo che l'occasione potrebbe rivelarsi propizia.

La sorpresa

Elmas: nonostante la giovane età, il centrocampista macedone ha già mostrato nelle sue prime apparizioni in maglia azzurra di cosa può essere capace. Dall'inizio o a partita in corso, il suo impiego si preannuncia intenso. Le probabilità che prenda voto quasi sempre ci sono tutte e puntare su di lui ad un prezzo irrisorio, magari come settima-ottava scelta nel reparto mediano, può essere una buona idea.

La scommessa

Younes: 3 gol e 3 assist in meno di 500 minuti giocati all'esordio in Serie A e dopo un gravissimo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per molti mesi. L'esterno tedesco ha dimostrato nel finale di stagione scorso di avere tutti i numeri per fare bene nel suo secondo campionato italiano, che sarà una sorta di "primo-bis". Non partirà tra i titolari, ma con il turnover praticato sempre in abbondanza da Carlo Ancelotti, potrà ritagliarsi il suo spazio. Inoltre ha già dimostrato di saper essere decisivo ed incisivo anche a gara in corso.