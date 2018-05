Guardiola: "Sarebbe bello vedere Sarri in Premier League"

"Mi piacerebbe molto vedere Maurizio Sarri in Premier League": dopo i tanti complimenti in occasione della doppia sfida di Champions League, Pep Guardiola spinge Sarri sulla panchina del Chelsea. Il tecnico del Manchester City è oggi in Italia, a Capriata D'Orba, provincia d'Alessandria, per un torneo di golf organizzato dagli ex-Juventus Gianluca Vialli e Massimo Mauro. "Sarri ha fatto benissimo con l'Empoli e vedere il Napoli giocare è un vero spettacolo. Lo stesso spettacolo che offre la Juventus, che però ha una società che opera con grande sicurezza e solidità", ha detto Guardiola.