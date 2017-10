Guardiola: "Un onore essere a Napoli. Mi emoziona veder giocare gli azzurri"

Quando si pensa ad un signore del calcio, la mente va a Pep Guardiola. L'eleganza e la signorilità del tecnico del Manchester City, che come ha ribadito quest'oggi in conferenza stampa Maurizio Sarri "sta cambiando questo gioco", non passano mai inosservate.

Ancora una volta lo spagnolo ha avuto bellissime parole per il Napoli e per la città: "Per me è un onore essere qui. Sarà la prima volta al San Paolo. Non ci ero mai stato nè da giocatore, nè da allenatore. Affrontiamo una squadra in grandissima salute. Il calcio che giocano gli azzurri mi piace vederlo da spettatore, mi emoziona. Domani speriamo di fare una bella partita e di interpretarla al meglio. Per battere il Napoli dovremo sfoderare una prestazione di livello superiore", ha detto Guardiola in conferenza stampa all'Hotel Vesuvio.

L'inventore del 'tiki-taka' ha grandissimo rispetto, ma non paura degli azzurri: "Abbiamo tanto rispetto per i nostri avversari, ma quando si gioca una partita di calcio non c'è paura. Noi siamo una squadra giovane in Champions. Solo pochi dei nostri calciatori hanno grande esperienza in questa competizione. Vedremo se soffriranno la pressione del San Paolo. Se vogliamo crescere, dobbiamo battere i migliori e il Napoli è tra questi".

Quanto al tipo di partita, Guardiola non si aspetta grandi variazioni rispetto al match dell'Etihad: "Noi giocheremo per vincere. Il Napoli potrebbe cambiare qualche uomo, ma l'approccio sarà sempre quello. Il loro stile sarà lo stesso. Il Napoli è una squadra che riesce a fare tanti passaggi corti, perdono pochi palloni e se li perdono aggrediscono subito per riconquistare la palla. Hanno Jorginho che è meraviglioso, Allan che è in grandissima forma, Callejon che si inserisce nello spazio come nessuno e tanto altro".

In conferenza stampa ha parlato anche David Silva, in campo nell'autunno del 2011 al San Paolo, quando il Napoli di Cavani e Mazzarri superò per 2-1 il City di Roberto Mancini: "Spero che stavolta il risultato sarà diverso. Mi aspetto una gara simile a quella dell'andata. Le due squadre hanno più o meno lo stesso modo di giocare. Cerchiamo di tenere la palla e attaccare appena possibile. Per batterli dovremo giocare con grande intensità per tutti i 90 minuti di gioco".