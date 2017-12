Napoli, annuncio sensazionale dagli schermi Rai: in arrivo Grimaldo

"Un blitz del d.s. Cristiano Giuntoli assicura al Napoli un grande colpo: il terzino sinistro del Benfica, Grimaldo, passerà al Napoli in estate". Con queste parole il giornalista Rai Ciro Venerato ha regalato ai tifosi del Napoli una notizia importante per la prossima stagione. Grimaldo è uno dei terzini più ricercati sul mercato europeo.



Secondo il cronista sportivo, Grimaldo sarà del Napoli con un esborso di 30 milioni di euro nelle casse della società portoghese e uno stipendio di 2 milioni l'anno per il calciatore. Spagnolo, 22 anni, Grimaldo è considerato uno dei migliori laterali sinistri in circolazione.