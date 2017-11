Il fratello di Higuain: "Quando Gonzalo è passato dal Napoli alla Juve era stracontento"

Tuttosport ha intervistato Nicolas Higuain, fratello-agente di Gonzalo, ex attaccante del Napoli. "Gonzalo è forte mentalmente e fisicamente e lavorerà per portare alla Juve Scudetto, Coppa Italia e Champions. La mentalità Juve ti contagia, lì sai che devi solo vincere. La Juve ti aiuta a crescere, ha una organizzazione pazzesca. Sulla trattiva con la Juve prima immagine che mi viene in mente è quella di Gonzalo che firma il contratto, mi prende in braccio e mi butta in aria facendomi i complimenti, era stracontento. Ha 3 anni di contratto ancora. Potrebbe chiudere la carriera in bianconero".

BEFFA NAPOLI?

L'agente del calciatore alla domanda sulla possibile vittoria del Napoli in campionato ha così risposto: "Nessuna paura, è un gioco. Ma se vince la Juve è meglio. Il campionato è lungo, se i bianconeri continuano così possono vincere. E comunque Gonzalo al primo anno dopo Napoli ha vinto Campionato, Coppa Italia e fatto finale di Champions, poteva chiedere di meglio?"

ADL

Sul rapporto con il presidente del Napoli, Nicolas Higuain ha risposto con un laconico: "No comment al momento".

MADRE

"La salute della mamma ha tenuto in ansia Gonzalo. Nostra madre non è stata bene ma ora ha superato la malattia. Ha ripreso a segnare e non si fermerà più“.