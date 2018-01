Polemiche sul gol di Mertens a Bergamo, Pistocchi non ci sta

Sebbene del tutto valido (come ampiamente spiegato da Fabio Caressa su Sky), il gol siglato da Dries Mertens ieri a Bergamo ha sollevato un polverone.

A difendere il Napoli dagli attacchi e dai "due pesi e due misure" c'ha pensato tra gli altri anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che si è espresso attraverso un post sui social.

"Improvvisamente in tanti sono diventati esperti di centimetri - spiega - dopo che per 20 anni non hanno visto palloni dentro di un metro". E a significativo corredo delle sue parole ha allegato alcune immagini di sviste arbitrali pro Juventus che hanno fatto la storia, come il clamoroso gol annullato a Muntari del Milan nel 2012.