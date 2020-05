Benatia rivela: "Dopo il gol di Koulibaly non ho dormito per tre giorni"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sky Sport 24, l'ex difensore della Juventus Mehdi Benatia ha parlato della vittoria del Napoli a Torino con gol di Koulibaly nell'aprile del 2018.

"Furono giorni molto brutti per i tifosi ma, vi garantisco, soprattutto per me. Contro gli azzurri stavo facendo una buona partita, una delle migliori, tenendo da solo in piedi una difesa che dopo appena 10' perse Chiellini per infortunio. Il Napoli aveva stradominato e noi stavamo soffrendo, non uscivamo mai dall'area", ha raccontato il difensore.

Poi il corner al 90': "L'arbitro mi disse che mi avrebbe controllato e quindi di tenere ferme le mani. Albiol mi passò davanti e mi fece perdere la visuale, da lì nacque il gol di Koulibaly. Nei tre giorni dopo non ho parlato con nessuno e non ho dormito. Nelle partitelle pre Inter, Allegri non mi mise fra i titolari e ci rimasi molto male. Ero l'unico fra quelli in campo contro il Napoli ad essere rimasto fuori. Mi chiedevo che partita avesse visto il mister, mi sono sentito tradito. Era un periodo in cui giocavo sempre, anche da infortunato, perché l'allenatore ne aveva bisogno. Però nel calcio bisogna sempre ripartire", ha concluso Benatia.