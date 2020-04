Giuntoli: "Nel Napoli è già in atto un cambiamento che proseguirà"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport 24. Tanti i temi toccati nel corso della chiacchierata con i giornalisti dell'emittente satellitare.

"Questo stop è un brutto colpo per tutta l'economia mondiale e per il calcio - esordisce il ds azzurro - . Rifondazione in estate? L'abbiamo già fatta nei mesi scorsi, c'è un cambiamento già in atto che proseguirà. Mercato aperto per mesi sarebbe necessario per noi operatori, ma per i calciatori sarebbe una distrazione.

La trattativa più difficile in questi anni al Napoli? Forse la prima, quella di Allan, che fu lunga e complessa perchè coinvolgeva quattro calciatori.

Gattuso ama un calcio palleggiato, con un centrocampo a tre e a gennaio ci siamo adoperati già a gennaio per prendere giocatori funzionali al suo progetto tattico. Inoltre abbiamo preso anche calciatori per il futuro come Petagna e Rrahmani.

Capitolo rinnovi? Questa situazione di stop non ci aiuta, perchè gli incontri sono fondamentali in questi casi. Ci stiamo adoperando con i loro agenti per trovare una soluzione. In questo periodo ci confrontiamo tutti i giorni con gli scout, magari cercando di rivedere partite di calciatori osservati. Di calciatori bravi ce ne sono sempre.

Boga è un calciatore importante, bravissimo nell'uno contro uno, e molto interessante. Ricci è un 2001 che già sta giocando in pianta stabile in una squadra importante in Serie B. Stiamo prendendo informazioni in questo periodo, non ci sono contatti decisivi. Poi in una seconda fase valuteremo se affondare o meno il colpo.

Lozano? E' arrivato che non stava benissimo fisicamente. Ha passato un'estate un po' tribolata. Ha fatto buone partite quando c'era Ancelotti. Non ha fatto benissimo, ma neanche male. E' un patrimonio della società e in futuro farà vedere quanto vale.

Possibili partenze di Koulibaly e Allan? De Laurentiis ha impostato un'azienda in modo esemplare. Bisogna fare attenzione nelle negoziazioni, con equilibrio. Anche da parte nostra ci sarà un ridimensionamento, come da parte di tutti. Per i campioni, però, non ci sarà problema nel trovare una squadra disposta a mettere tanti soldi.

Un giocatore che rimpiango di non aver portato a Napoli? Davide Astori. La trattativa saltò per una questione di diritti d'immagine. Ma umanamente lo ricordo come un ragazzo dal grande spessore. Di Lorenzo? Un affare da Napoli.

Icardi è un grande calciatore, chi non lo vorrebbe nella sua squadra, ma credo sia lontano dalle nostre possibilità. Meret è un calciatore molto bravo, è cresciuto tantissimo e siamo molto soddisfatti di lui. Nell'ultimo periodo ha avuto qualche problema fisico e Rino gli ha preferito Ospina, ma sta crescendo molto, sta lavorando anche con i piedi. Siamo molto soddisfatti. Zielinski? Ora sta diventando quello che potrebbe diventare.

Gattuso? Sta facendo un ottimo lavoro. Noi siamo molto contenti e lui sta bene. Ma non ci siamo seduti ancora a tavolino per parlare del futuro. In questo periodo tutti i discorsi di rinnovo sono bloccati purtroppo.

Milik? Lo consideriamo un giocatore importante. Stiamo trattando con il suo entourage per il rinnovo. Ufficialmente non ce lo ha chiesto nessuno".