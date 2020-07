Giuntoli: "Callejon? Questa è casa sua. Deciderà con calma cosa fare"

"Callejon conosce la nostra posizione, questa è casa sua. Deciderà con calma quello che vorrà fare". Così il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Josè Maria Callejon.

Il dirigente azzurro ha parlato anche del rinnovo di Gattuso: "Con Gattuso non ci sono problemi. Abbiamo rimandato ogni decisione alla fine della stagione. La volontà di proseguire con lui c’è e per lui c'è quella di rimanere, quindi non ci sono problemi".