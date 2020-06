Giuntoli: "Mertens e Zielinski vicini al rinnovo. Se parte Milik arriverà una punta di livello"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è stato il protagonista della puntata domenicale de "Il calciomercato che verrà", in onda su Sky Sport 24.

Il dirigente azzurro ha toccato molti temi, a partire dai rinnovi contrattuali: "Mertens ha dimostrato grande attaccamento alla maglia. A breve ci potrà essere l'annuncio. Secondo me non è mai stato davvero lontano dal Napoli. Anche il rinnovo di Zielinski è vicino, mentre per Callejon stiamo aspettando: lui non ha ancora deciso, ma dopo tanti anni questa è casa sua e così come con Mertens c'è un rapporto di grande serenità. Sono due ragazzi che hanno dato tanto al Napoli, qualsiasi cosà sceglierà José non ci saranno problemi da qui a fine stagione".

Milik

Discorso leggermente diverso per Milik, del quale Giuntoli non esclude una partenza: "Anche per Milik la nostra volontà è quella di trovare un accordo per il rinnovo. Stiamo parlando in maniera serena coi suoi agenti. Ho sensazioni positive, ma se non volesse rimanere andrà sicuramente sul mercato. Uno deve rimanere con la testa giusta altrimenti è meglio che vada via. La nostra priorità è lavorare sui rinnovi, in base a quello vedremo quali innesti fare. Nel caso partisse, cercheremo un altro attaccante di livello, vediamo se giovane o esperto. Naturalmente abbiamo già fatto alcuni sondaggi". Azmoun e Jovic, ma anche Everton del Gremio e Osimhen del Lilla. "Sono tutti giocatori che ci piacciono molto".

Gattuso, Fabian e Insigne

"C'è la forte volontà di andare avanti con Gattuso e stiamo progettando la squadra del futuro tutti insieme, per tornare a competere per lo scudetto. Chiaramente questo è un momento molto delicato, siamo tutti un po' scossi e il mio pensiero va a lui e ai suoi genitori. Il lavoro di Rino non solo è apprezzato dalla società, ma anche dai giocatori che si trovano molto bene nel suo 4-3-3. Per esempio Insigne, innamorato del Napoli: ha ancora due anni di contratto e la nostra volontà comune è quella di tornare in campo più forti di prima. Vale per lui come per Fabian Ruiz: a Napoli si trova molto bene, credo proprio che resti qui e discuteremo del suo rinnovo dal prossimo anno".

Koulibaly

"Dicono che le trattative cambieranno, ma secondo me questo è un alibi. Non credo che la questione coronavirus possa modificare il prezzo di Koulibaly o altri top player. Sicuramente però verranno apprezzate formule contrattuali come il prestito con obbligo di riscatto, che aiutano a posticipare le garanzie e alleggerire il bilancio nell'immediato. Il calcio sa adattarsi velocemente".

Napoli B

"Le seconde squadre possono avere senso, ma solo se si apre il mercato agli extracomunitari come avviene in Spagna per le U23. E parlo di formazioni da far crescere qui: credo molto nel campanilismo, quindi dovrebbe essere un Napoli B e non una società satellite da rilevare all'estero", ha concluso il ds azzurro.