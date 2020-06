Giuntoli su Boga: "Calciatore molto bravo. Farebbe comodo non solo al Napoli"

"La prima offerta che farò è al Sassuolo per Boga? È un giocatore molto bravo, un esterno bravo. Farebbe comodo non solo al Napoli, ma a tante squadre. Vediamo. Ora è presto per parlarne". Così Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport rispondendo ad una domanda sull'esterno d'attacco del Sassuolo Jeremie Boga e sulla possibile trattativa per portarlo al Napoli.

Il ds azzurro sarà il protagonista della trasmissione "Il calciomercato che verrà", in onda domenica su Sky Sport 24. "Alcuni dei nomi usciti finora ed accostati al Napoli sono tutti molto bravi", ha aggiunto il dirigente del club partenopeo.