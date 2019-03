Giuliana incontra Mertens: un altro sogno realizzato per la giovane tifosa (VIDEO)

Divenne famosa per la sua esultanza allo stadio al gol di Verdi del Napoli a Torino. Lei, giovanissima figlia di una napoletana doc di Mergellina e da nonni napoletani ma che vive a Grenoble in Francia, ha realizzato un altro sogno. La tifosissima del Napoli ha incontrato Dries Mertens.

L'attaccante azzurro è stato come sempre molto disponibile e ha scattato foto con la 13enne e con il padre. Con loro ha parlato sia in francese che in italiano ed è stato tutto documentato da un video che la giovanissima ha postato sul proprio profilo Facebook.

